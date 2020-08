Başkent'te korona virüs denetimleri

Ankara'nın Keçiören ilçesinde korona virüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin, dükkanları ve pazar yerlerini gezerek, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi uyarısını yaptı.

Keçiören'deki denetimleri yerinde inceleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, “Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da ‘Sağlık için hepimiz için' sloganı altında İçişleri Bakanlığının koordine ettiği ama tüm illerde valilerin, kaymakamların, belediye

başkanlarının, oda başkanlarının, sivil toplum kuruluşlarının birim başkanlarının ve müdürlerinin iştirak ettiği genel ve yoğun bir denetim yapıyoruz. Bizim bu denetimlerimiz aslında sürekli. Ama bugün biraz daha farkındalığın artırılması adına yoğunlaştırılmış bir denetim yapıyoruz. Bu denetimler bütün sektörlere, kafelerden lokantaya, lokantadan park ve bahçeye, oradan düğün salonlarına ve toplu taşıma araçlarına kadar her tarafta hizmet alan ve hizmet veren, insanların toplu olabileceği her yerde bu denetimler bugün devam ettirilecek” dedi.

“Sadece kurallar, müeyyideler değil, aynı zamanda bilinçlenme, şuurlanma ve bu konuda farkında olma bu mücadelede bize yardımcı olacaktır”

Vatandaşların genel anlamda kurallara uyduğunu söyleyen Vali Şahin, “Pandeminin ilk döneminde kısıtlılık başladığında her birimiz, fert olarak veya işletme sahibi olarak, esnaf olarak şu sözü biz topluma vermiştik; ‘Ya kısıtlamalar kalksın, biz her türlü tedbiri alırız, her türlü kurala riayet ederiz ve her türlü pandemi ile riskin minimalize edilmesi konusunda üzerimize düşeni yaparız.' Aslında bu sözü biz hepimiz verdik. Bugün o sözün yerine getirilme zamanıdır. O nedenle sadece kurallar, müeyyideler değil, aynı zamanda bilinçlenme, şuurlanma ve bu konuda farkında olma bu mücadelede bize yardımcı olacaktır. Bugün bu salgın, aşısı ve ilacı bulunana kadar toplumları, ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla bundan en az

etkilenme ve etkisinden en hızlı şekilde kurtulmak için uzmanların bize sürekli söylediği gibi temizliğe ve hijyene dikkat etmeli, sosyal mesafeye dikkat etmeli ve özellikle de toplu olunan yerlerde de maske kurallarına riayet etmeliyiz. Aslında yapacaklarımız basit, hepimizin uygulayabileceği bir şey” diye konuştu.

Ayrıca düğün ve cenaze gibi toplu alanlarda ekstra dikkatli olunması gerektiğini belirten Vali Şahin, denetlemelerin gün boyu süreceğini açıkladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleşen korona virüs denetimlerine Vali Şahin'in yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da katıldı.