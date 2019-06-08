Başkent'te köy havasında şenlik

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Altınköy açık hava müzesinde "Bahara veda yaza merhaba şenliği” düzenlendi. Şenlikte başkentlilere yöresel etkinlikler tanıtırken vatandaşlara da köy havası yaşatıldı.

Altındağ Belediyesi'nin Altınköy açık hava müzesinde düzenlediği "Bahara veda yaza merhaba şenliği” Ankaralılara yöresel ürünler tanıtılarak, köy havası tadında bir şenlik düzenledi. Ramazan bayramında köylerine gidemeyen Ankaralılar Altınköy'de köy hasretlerini giderdi. Şenlikte al yazmalı kızlardan maniler, el değirmeninden bulgur çekilmesi, hedik yapımı, geleneksel erişte kesimi, yün çırpılması ve eğrilmesi gibi yöresel etkinlikler yer aldı. Etkinlik de oyun havaları oynanırken vatandaşlarda bu güzel anları ölümsüzleştirmek için videoya aldı. Başkentliler Altınköy'e genci yaşlısı ve aileleriyle birlikte güzel bir hafta sonu geçirmek için akın etti.

Şenliğe katılan vatandaşlar ise, etkinliğin devam etmesini istediklerini söyledi.

Köy hayatının önemini vurgulayan Nehir Kahraman, ”Bunlar kayıp olan değerler, müzelik olması kötü bir durum ben bunların hepsini günlük yaşamımda olmasını isterim. Doğal ürünleri yemek isterim. Köy müzesi bizi üzdü” ifadelerini kullandı.

Taş değirmenle bulgur döverek eski bir yöresel etkinliği anımsatan Döndü Baskıç, ”Bu eskinin taş değirmeni, eskiden zamandan unutulmuş olan, taş değirmeniyle bulgurumuzu dövüyoruz. Bulgurumuzu mani söyleyerek döveriz” dedi.

Etkinlikte maniler söyleyen Sümeyye Şahin, “Bizim buradaki amacımız geçmişi gün yüzüne çıkarmak. Artık insanlar şehir hayatından bıkıp, köy hayatına özlem duyuyor. Bizde bunların bi nebzede olsa özlemlerini gidermek için maniler söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Şenlikte yün döven ve işleyen Çiçek Özder, “Biz hayvancılık yapıyoruz onların yünlerini alıyoruz. Gelinlere çeyiz yapıyorlardı. Kazak örmek için kullanıyorlardı. Vatandaşların ilgisi çok nasıl yapılıyor nasıl oluyor diye? bizde vatandaşlara bilgi vermek için anlatıyoruz” dedi.