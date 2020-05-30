Başkentte kumar oynayan 12 kişiye 40 bin 950 TL idari para cezası verildi

Ahlak polisi, 12 şahsa ve iş yeri yetkilisine toplamda 40 bin 950 TL idari para cezası uyguladı.

Başkentte Altındağ ilçesi Hacı Bayram Mahallesi Plevne Sokak'ta sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde saat 19.15 sıralarında kumar oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirlen adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese intikal eden polis iş yerinin kahvehane şeklinde dizayn edildiği ve 12 kişinin kağıt oyunu oynadığını tespit etti. İş yerinde oyun oynayan 12 şahsa ve iş yeri yetkilisine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanun maddesi gereği 3 bin 150'şer TL olarak toplamda 40 bin 950 TL idari para cezası veridi. Şüpheli kişiler hakkında da Ahlak Büro Amirliği tarafından tahkikata başlanıldı.