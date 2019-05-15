Başkent'te kundaklama şüphesi

Ankara'nın Keçiören İlçesinde lüks araç yandı. Polis, kundaklama şüphesine ilişkin inceleme başlattı.

Olay, sabaha karşı Ankara'nın Keçiören İlçesine bağlı Ovacık Mahallesi 605. Sokakta meydana geldi. Olay sırasında evinin balkonuna çıkan bir kişi, park halinde bulunan 06 HMK 63 plakalı Hasan U.'ya ait aracın ön kısmından alevlerin yükseldiğini gördü. Araç sahibine haber verilmesi üzerine Hasan U. ile çevredeki vatandaşlar yanan araca su ve battaniyelerle müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken lüks otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama iddiası

Görgü tanıklarının iddiasına göre, araç yanarken 3 kişi ellerinde su şişeleri ile çevredeki sokaklara kaçtı. Kundaklama şüphesi üzerine gelen olay yeri inceleme ekipleri otomobilde parmak izi araştırması yaptı. Hasan U. ifade vermek üzere karakola giderken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.