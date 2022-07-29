İhlas Haber Ajansı

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Başkentte kuryeye meydan dayağı

Ankara’nın Sincan ilçesinde motosikletli kurye, hurda toplayıcılarının saldırısına uğradı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde motosikletli kurye, hurda toplayıcılarının saldırısına uğradı.


Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Şehit Nurettin Ünver Sokak Yavuz Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana gelen olayda hurda toplayıcıları bir motosikletli kuryenin önünü kesti. Henüz bilinmeyen bir nedenle hurda toplayıcıları kuryeye saldırarak darp etti. Darp sonucu kurye hastanelik oldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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