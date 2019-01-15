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Başkent'te kuyumcu cinayeti

Ankara’da yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcuyu pompalı tüfekle ateş ederek öldürüp kaçtı.

Ankara'da yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcuyu pompalı tüfekle ateş ederek öldürüp kaçtı.



Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Mamak Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleşti. Yüzleri maskeli kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, cadde üzerindeki Nurettin Güzel'e ait kuyumcu dükkanına girdi. Yanında çalışan tezgahtar ile dükkanı kapatmak için altınları toplamaya çalışan iş yeri sahibi Nurettin Güzel'den para ve altın istedi. Nurettin Güzel, iddiaya göre buna karşı çıktı. Bunun üzerine yüzünü atkıyla kapatan şüpheli, tüfekle Güzel'e ateş etti. Nurettin Güzel kanlar içinde yere yığılırken, soyguncular iş yerinden çıkarak kaçtı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nurettin Güzel'e olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı. Güzel, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Polisler, eşkâl ve kimliklerini belirlemeye çalıştığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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