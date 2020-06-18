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Başkent'te LGS ve YKS'ye gireceklere ulaşım ücretsiz

Bu yıl lise ve üniversite sınavına girecek öğrenciler, sınav tarihlerinde EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.


Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacak. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı da 20 araç ve 40 personelle otobüs duraklarında 150 bin, ANKARAY ve metro istasyonlarında ise sınav öncesi 100 bin ücretsiz maske dağıtacak.


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 8 Mayıs tarihinde aldığı karar doğrultusunda öğrenciler sınav giriş belgelerini göstererek EGO otobüsleri, ANKARAY ve metroyu ücretsiz kullanabilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) talebi doğrultusunda tüm hatlarda hafta içi servis saatleri uygulaması geçerli olacak. LGS'de birinci oturum sabah 09.30, ikinci oturum 11.30 olarak belirlenirken, YKS için iki gün boyunca sabah 10.15 ile öğleden sonra 15.45 saatlerinde toplu taşıma araçları öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla tam kapasite çalışacak.

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