Başkent'te "Libya'daki Köroğlu Türkleri" sempozyumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda Libya'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladığı Köroğlu Türklerine ilişkin bir sempozyum düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile OMEG, TARİHDAŞ Milletler ve Topluluklar Derneği ve Gazi Üniversitesi ATUM'un düzenlediği "Libya-Türkiye İlişkileri Işığında Libya Köroğlu Türkleri: Tarihi Kökler ve Gelecek" sempozyumu sonrası TARİHDAŞ Akademi Köroğlu Türkleri Çalışmaları Direktörü Ahmet Baba açıklamalarda bulundu. Ahmet Baba, Libya ile ilgili siyasi konuların sık sık tartışıldığını belirterek, “Bu gündem yoğunluğunda oradaki kültürel yapı ihmal edilmekte. Sosyal ve kültürel süreci, Türkiye ve Libya'nın kültürel bağlarını gündeme getirmek istedik. Genelde sempozyum ve konferanslarda geçmişten bugüne bizimle bir olanları, yaşanmış olan olguları daha güçlü bir algıyla perçinlemeye çalışıyoruz. Sosyal, kültürel ve demokratik anlamda Libya'yı daha iyi tanıyabilmek Türkiye'de iç ve dış siyaset politikası olabilir. Bizim yapmaya çalıştığımız tarihi gerçekler içerisinde milletin doğru bir politikası olmasına vesile olabilmek. Geçmiş dönemde başka unsurlarımız olduğu konusunda unutkanlık yaşadık. 1960'lı yıllarda Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın Kıbrıs katliamını dile getirmesi üzerine Kıbrıs Türklerinin farkına vardık. Bu oluşum da hükümet politikasına sirayet etmeye başladı. Hükümetlerin siyaseti değişebilir, millet aklının sağlıklı bir şekilde oluşması asıldır bize göre” dedi.

Libya'daki Köroğlu Türklerinin Türkiye sevgisinin yüksek olduğunu kaydeden Baba, onların taleplerine sırt çevrilmemesi gerektiğini söyledi. Köroğlu Türklerinin Kuloğlu ismiyle bilindiğini ancak bu bilgilerin doğru olmadığına dikkat çeken Baba, insan faktörünün en önemli destek olduğunun altını çizdi.

Basın toplantısına Libya BINA Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü Mustafa El Sagezli, Libya Meclis Üyesi Elkamel Mohamed Getlavi, Köroğlu Türkleri Çalışmaları Araştırmacısı Ömer Kayır, Libya Bingazi eski Başkonsolosu Ali Sait Akın katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Libya'da yaklaşık 1 milyon Türkün etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.