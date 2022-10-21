Başkent'te liseli öğrencilerin silahlı bıçaklı kavgası kamerada

Başkent'te iki grup lise öğrencisi arasında yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga kameralara yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki bir parkta yaşandı. İki grup lise öğrencisi arasında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında çevrede silah sesleri duyulurken, liseli bir öğrencinin darp edilme ve bıçaklanma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga sonrası çevre esnafı ve vatandaşlar, olay yerine gelen polise kavgada kullanılan bıçakları teslim etti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan çocukların yakalanması için çalışma başlattı.