İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te LPG dükkanında patlama: 2 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir LPG dükkanında aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir LPG dükkanında aracın motor kısmında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinin 1345 Sokak'ta bulunan LPG üzerine hizmet veren bir dükkanda bir aracın motor kısmında patlama meydana geldi. Patlamada işyerinde çalışan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.