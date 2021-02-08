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Başkent'te mağaza açılışı sosyal mesafeyi unutturdu

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir mağaza açılışında yaşanan kalabalık korona tedbirleri hiçe sayıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir mağaza açılışında yaşanan kalabalık korona tedbirleri hiçe sayıldı. Sosyal mesafenin unutulduğu açılışta polis ve zabıta ekipleri ceza yağdırdı.


Sincan ilçesi Ankara ilçesi üzerinde bulunan bir züccaciye mağazasının açılışı vatandaşların yoğun ilgisine neden oldu. Açılış dolayısıyla bazı ürünlerde ki ucuzluk vatandaşların yoğun ilgisini çekmesine neden oldu. Korona virüs tedbirlerini hiçe sayan vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Polis ve zabıta ekipleri yaşanan kalabalıkta tespit ettikleri tedbirleri hiçe sayan kişilere ceza yağdırdı. Polisin ve zabıtanın uyarına rağmen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına hiçe saymaktan vazgeçmedi.

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