Başkent'te "Meksika Ölüler Günü" sergisi

Ankara'da "Meksika'da Ölüler Günü" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Her yıl Kasım ayında Meksika'da düzenlenen Ölüler Günü'nde sevdiklerini anmak için bir araya gelen insanların festival havasında geçen anlarının fotoğraflandığı "Meksika'da Ölüler Günü" fotoğraf sergisi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Meksikalıların ölümle ilgili bakış açılarını ortaya koyan fotoğraf sergisi, Meksika'nın kültürel mirasının en önemli özelliklerinden biri olan ve UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak tanınan Ölüler Günü kutlamalarının oluşturduğu farklı anları ve mekanları yansıtıyor. Meksikalıların ölen yakınlarını hep güzel hatırlamaları için düzenlenen festivalde ortaya çıkan renkli karelerden oluşan fotoğraf sergisi 29 Kasım'a kadar görülebilecek.