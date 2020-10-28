İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkent'te Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

Ankara’da vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde namaz kılıp dua etti.

Ankara'da vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde namaz kılıp dua etti.


Akşam namazının ardından Hacı Bayram-ı Veli ve Melike Hatun Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözetildiği camide, vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Cami içerisinde yer bulamayanlar ise namazını avluda kıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıtımı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.