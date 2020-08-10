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Başkent'te mezarlıkta sır dolu olay

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan mezarlıkta yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, bazı mezarların kazılmış olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan mezarlıkta yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar, bazı mezarların kazılmış olduğunu görünce büyük şok yaşadı.


Alınan bilgiye göre, Sincan Atatürk Mahallesi Kara Şükrü Mezarlığı'na ziyarete giden vatandaşlar, bazı mezarların kazılmış olduğunu gördü. Vatandaşlar mezarların baş kısımlarından kazıldığını, bazılarının tekrar doldurulduğunu fark ettiklerini söyledi. Mezarlıklarda güvenlik önlemi olmadığını söyleyen vatandaşlar olayın aydınlatılmasını istedi.

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