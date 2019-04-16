Başkent'te mobilya mağazası yandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde mobilyacıların olduğu Siteler'de 5 katlı bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay gece geç saatlerde Ankara'nın Altındağ İlçesinde mobilya atölyelerinin yoğun olarak bulunduğu Siteler bölgesinde bulunan Sırma Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı bir mobilya atölyesinin alt katlarında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevlerin sardığı binanın dış cephesi ve içerisinin büyük bir kısmı yanarak kül oldu. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alırken, alt katlarda çıkan yangının çatı katına kadar ulaşması itfaiye erlerine zor anlar yaşattı. Alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapan itfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangında ölen yada yaralanan olmadı. Polis yangına ilişkin inceleme başlattı.