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Başkent'te mobilya üretim atölyesinde yangın

Ankara’da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Ankara'da bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın sırasında atölyede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Karacakaya Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın en üst katında bulunan mobilya üretim atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına sırasında atölyede kimsenin bulunmaması ve yangının binadaki diğer dairelere sıçramaması olası bir faciayı önledi.

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