Başkent'te modern otobüs duraklarının montajı başladı

Başkentlileri son teknolojiye sahip otobüslerle buluşturan EGO Genel Müdürlüğü, modern ve kullanıcı dostu yeni otobüs duraklarının montajına başladı. İlk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı 315 noktaya montajı yapılacak yeni otobüs durakları 6 tür tasarımdan oluşuyor. Tüm otobüs duraklarında Wi-Fi, LED ekran ve aydınlatma ile engelli ve USB şarj ünitesi yer alıyor. Enerjilerini güneş panellerinden sağlayan duraklar, vatandaşların olumsuz iklim koşullarından etkilenmemeleri için özel olarak tasarlandı.

Otomatik kapıları ve klimasıyla Ankara'da bir ilk olma özelliği taşıyan duraklar, 5 farklı noktaya daha monte edilecek. Şu ana kadar biri tam kapalı, biri totem olmak üzere toplam 6 durağın montajı tamamlanırken, kalan 309 durağın 16 Ocak tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor.