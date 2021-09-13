İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te motosikletli kurye kazası: 1 yaralı

Başkent’ te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Başkent' te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Başkent'te bulunan Kocatepe kapalı otoparkının önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, otoparktan aracıyla çıkan sürücü, paket servisi için hareket halinde olan motosikletli kurye ile çarpıştı. Çarpışma sonucu araç sahibine bir şey olmazken motosikletli kurye ayak bileğinden yaralandı. Yaralanan kurye dakikalar sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, tedavi edilmek üzere, hastaneye kaldırıldı.

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