Başkent'te MTA bahçesinde doğal gaz patlaması

Ankara'da Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün bahçesinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Olay, Ankara-Eskişehir yolu üzerinde yer alan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) bahçesinde meydana geldi. Şiddetli patlama sesiyle irkilen Başkentliler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yaşanan doğal gaz patlamasının ardından çıkan alevlere müdahale edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgede önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada ise, "Kurumumuz ısı santralinde meydana gelen patlama sonucunda herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır. Olaya müdahale edilmekte olup, kontrol altına alınmıştır" denildi.