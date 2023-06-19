Başkentte narkotik operasyonları: 375 şüpheliden 68'i tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik 12-18 Haziran tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 68'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde 12 - 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şahıstan 68'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden 9'u ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

İcra edilen 159 operasyon çerçevesinde toplam 4 Kilo 417 gram esrar, 868 gram bonzai, 12 bin 408 Adet ecstacy hap, 21 bin 876 adet sentetik ecza, 14 gram kokain, 3 gram metamfetamin, 6 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 124 bin 295 lira nakit para, 2 bin dolar, 22 Adet tabanca, tabancalara ait 22 adet şarjör ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi.