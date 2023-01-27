Başkentte narkotik operasyonu: 4 buçuk milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerininse 4 milyon 500 bin lira olduğu bilgisi aktarıldı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla halkı zehirleyen 34 şüpheliyi belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, 32 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda belirlenen 34 şüpheliden 11'ini yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Yüklü miktarda uyuşturucuyla silah ve malzeme ele geçirildi

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 2 Kilo 200 gram eroin, 6 Kilo 500 gram esrar, 42 gram kokain, 91 adet sentetik hap, 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 19 adet 12 cal tüfek kartuşu, 2 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 7 adet tabanca fişeği ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerininse toplam 4 milyon 500 bin lira olduğu aktarıldı.