Başkent'te narkotik operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 346 şahıstan 35’i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 346 şahıstan 35'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonlar hakkında yapılan paylaşımda, "5-11 Ekim 2020 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 346 şahıstan 35'i tutuklanmıştır. Operasyonlarda 7.2 kilogram esrar, 1 kilogram kokain ve bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir" ifadeleri yer aldı.