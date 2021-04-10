Başkent'te nefes kesen deprem tatbikatı

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi'nde 30 gönüllü belediye personelinin, arama kurtarma eğitimleri nefes kesen deprem tatbikatıyla sona erdi.

Kahramankazan Belediyesi, doğal afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşmak için tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan arama kurtarma birliği kurdu. Teorik ve pratik eğitimlerini sürdüren Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği birliğinde, belediye meclis üyesinden birim müdürlerine, güvenlik görevlisinden sağlık personeline kadar değişik meslek gruplarından personeller yer alıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyeleri bünyesinde gönüllülük esasına dayanan bir arama kurtarma ekibi kurulması yönünde çalışma başlatmıştı. Başkan Oğuz'un çağrısına kayıtsız kalmayan belediye personelleri birliğe kaydolmak için yoğun talepte bulundu. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonucunda tamamı gönüllü 30 belediye personeli belirlenmesinin ardından Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği kuruldu.

Eğitimlerini sürdürüyorlar

Arama kurtarma birliğinde belediye meclis üyesinden birim müdürlerine, güvenlik görevlisinden sağlık personeline kadar değişik meslek gruplarından personeller yer alıyor. Yaklaşık 5 aydır teorik ve pratik eğitimlerini sürdüren ekip üyeleri, arama kurtarma konusunda eğitiliyor. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlere katılan ekip üyeleri son olarak 5 günlük zorlu bir eğitimden geçti. Bu kapsamda birlik üyelerine ekip oluşumu, enkaza güvenli yaklaşma, kentsel ve doğada arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan alet ve ekipmanlarının tanıtımı, yüksekten iple iniş ve sportif tırmanış teknikleri, enkazın desteklenerek tahkimat yapılması gibi eğitimler verildi.

Tatbikat nefes kesti

Arama kurtarma birliği eğitimlerinin son gününde ise deprem sonrası oluşan bina enkazından kazazedelerin kurtarılması senaryosunun canlandırıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat doğrultusunda yaşanan deprem sonrası oluşan enkaza gelen ekip, ilk olarak çevre güvenliğini aldı. Zamana karşı yarışan ekip üyeleri daha sonra ise yaptıkları “kaba aramanın” ardından, enkazda canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Bu doğrultuda ilk olarak ekip, “sesli arama” daha sonra K9 köpeklerinin yardımıyla arama yaptı. Ekip son olarak ise sismik ve akustik arama cihazlarının kullanıldığı “teknik arama” gerçekleştirdi. Bu aramanın ardından tatbikat senaryosu gereği enkaza kazazede olarak saklanan ekip üyelerinin yer tespiti yapıldı. Arama kurtarma ekibi daha sonra ise yerini belirledikleri kazazedeye ulaşmak için enkaz üzerinde ekipmanlar yardımıyla uygun bir tünel açtı. Bu tünele giren ekip üyeleri ulaştıkları kazazedeleri sedye ile enkaz dışına çıkartarak, gerekli sağlık müdahalelerini yaptı. Tatbikat heyecan dolu anlara sahne olurken, ekip üyeleri gösterdikleri performansla tam not aldı. Ekip üyelerine daha sonra eğitimlerde gösterdikleri başarı nedeniyle, AFAD eğitmenlerince sertifikaları verildi.

“Ekibimiz, ihtiyaç duyulduğunda an zora düşmüşlerin, yardım bekleyenlerin imdadına koşacak”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, böylesine hayati öneme sahip bir konuda görev yapacak ve tamamı gönüllü personellerden oluşan bir ekip kurdukları için mutlu olduklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı arama kurtarma birliğine teşekkür eden Başkan Oğuz, “Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz eğitimlerini sürdürerek önümüzdeki günlerde, yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun yaşanabilecek olası deprem, sel, kasırga gibi doğal afetler ve kazalara müdahale edebilecek bir birikime kavuşacak. AFAD'ın koordinesinde gerçekleştirilecek arama kurtarma faaliyetlerine katılabilecek. Tamamen gönüllülük esasına dayanan ekibimiz, ihtiyaç duyulduğunda an zora düşmüşlerin, yardım bekleyenlerin imdadına koşacak. Ben bu vesileyle tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“Bu eğitim gerçekten ekibimize çok faydası oldu”

Ortalama 5 yıldır arama-kurtarma eğitimi aldığını söyleyen Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal, “Bu hafta biz AFAD Anakara İl Müdürlüğüne müracaat etmiştik, hafif arama kurtarma eğitimi almak için. Biz de bu hafta 5 günlük bir eğitim aldık. Bu eğitim kapsamında ekip oluşumu nedir, daha sonra kentsel arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı, kullanımı, doğada arama kurtarma malzemelerinin tanıtımı ve kullanımının yanı sıra yüksekten sedye indirme, enkazdan yaralı tahliyesi, enkazdan tahkimatı ve desteklenmesi gibi konuları gördük. Bugün itibariyle de ekibimizin donanımlı bir şekilde tatbikatını yaptık. Bunların tamamını içeren bir tatbikat oldu. Bu eğitim gerçekten ekibimize çok faydası oldu. Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği olarak şu an afetlere müdahil olabilecek kapasiteye ulaştığımızın göstergesi olarak bunu izlemiş olduk bugün” ifadelerini kullandı.

“Televizyondan izlemekle yetinemedik, iyi ki katılmışız”

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve bu sürece katılmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Büşra Canbaz, “Kendi bünyemizde eğitimler yaptık. Bu hafta da AFAD'da saha eğitimi aldık. Bu saha eğitimleri sonucunda da bugün tatbikatlar yaptık. Kendi aramızda yaptığımız eğitimler 4-5 aydır devam ediyor. Burada da bir haftalık bir saha eğitimi aldık. Bugünkü yaptığımız tatbikatla da kanıtlamış olduk. Başta gönüllü olarak başladığımda içinin bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Zor ama severek yapıyoruz. Çok farklı bir boyut. Televizyondan izlemekle yetinemedik, iyi ki katılmışız” değerlendirmesinde bulundu.