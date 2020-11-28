İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkentte odun deposundaki yangın korkuttu

Başkent’te bir odun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Başkent'te bir odun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Bentderesi Caddesi üzerinde bir lastik dükkanında sobadan çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan odun deposuna sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi intikal etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.