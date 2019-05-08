Başkent'te öğrencilerle ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Gölbaşı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Tim ekipleri tarafından öğrencilerle ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla başlatılan uygulama Gölbaşı'nda gerçekleştirildi. Gölbaşı Trafik Şube Büro Amirliği ve Jandarma Trafik Tim ekipleri ve İnönü Okulu öğrencileriyle birlikte Cumhuriyet Caddesi Mevlana Parkı önünde yapılan uygulamaya Trafik Şube Büro Amiri Kader Altunbaş, Jandarma Kıdemli Başçavuş Trafik Tim Amiri Talat Başer, trafik ekipleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Trafik polisleri, yaya geçidinde yapılan uygulamada araç sürücülerinin yavaş ve dikkatli gitmeleri konusunda şoförleri ve yayaları uyararak, yaya geçidinde uyulması gereken kuralları anlattı. Uygulama sırasında sürücülere trafik konusunda uyarıcı broşürler de dağıtıldı. Açılan stantlarda ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın', ‘Güvenli yolculuk' gibi trafik kurallarını içeren broşürlerin yanı sıra düdük ve yine trafik kuralları ile ilgili anahtar dağıtıldı.