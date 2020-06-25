Başkent'te okey oynayan kafeye baskın

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek okey oynanan kafeye baskın düzenledi. Baskında toplam 10 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere, toplam 31 bin 500 TL idari para cezası kesildi.

Ankara'nın Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde faaliyet gösteren bir kafe de korona virüsü nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek okey ve iskambil oyunlarının oynatıldığı ihbarı geldi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, yaptıkları baskında kafenin içerisinde bulunan ayrı bölmelerde bulunan masalarda okey ve benzeri oyunların oynandığını tespit etti. Tespit edilen 2 ayrı masada bulunan toplam 10 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Ayrıca bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 31 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.