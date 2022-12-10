Başkentte okul servisi devrildi, faciadan dönüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Cemre Parkı kavşağında binek araç ile okul servisi çarpıştı.

Dört yol ağzında yaşanan kazada 06 C 4535 plakalı okul servisi binek aracın arkadan çarpması sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Çarpışma anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken yaşanan kazada ölü veya ağır yaralı olmadığı bilgisine ulaşıldı. Trafik lambası bulunmayan kavşakta yaşanan kazada okul servisinin dolu olmaması ise yüreklere su serpti.

Aynı şirkette çalışan okul servisi şoförünün iş arkadaşı Ömer Büke, serviste şoför ile birlikte 3 kişi olduğunu fakat herhangi bir yaralanma olmadığını söyledi.

Kazanın yaşandığı mahalle esnafından Mehmet Solmaz, bahsi geçen kavşakta sürekli kaza yaşandığını belirterek, “Burası kontrolsüz bir kavşak. Bu kavşakta herhangi bir trafik lambası yok. Bu sabah da bir kaza yaşandı. Okul servisine binek bir araç çarptı ve okul servisinin devrilmesine sebep oldu. Buradan yetkililere sesleniyorum. Buraya bir trafik lambası yapılsın. Burası sürekli kaza olan bir kavşak. Aşağıdan gelen servis aracına yukarıdan gelen binek aracın çarpması sonucu kaza yaşandı. Burada ışık olmadığı için ister istemez bir yol verme mevzusu yaşanıyor ve okul servisi devriliyor" dedi.

Kazada devrilen servis içerisinden insanların çıkarılmasına yardımcı olan Ahmet Enes Solmaz, binek aracın arkadan çarpması sonucu servisin devrildiğini belirterek, “Yukarıdan aşağıya doğru binek bir araç geliyordu. Okul servisine arkadan çarptı ve devrilmesine sebep oldu. Trafik levhaları devrildi. Servisin içerisinde şoför hariç bir çocuk ve bir kadın vardı. İçerideki insanları çıkarttık. Sonra itfaiye ve ambulans geldi. Allah'a şükür ağır yaralanma veya bir ölüm söz konusu değil” ifadelerini kullandı.