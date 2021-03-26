Başkentte okullar sıfır atık için yarıştı

Kızılcahamam'ın Sıfır Atık için pilot ilçe olması nedeniyle bilinçlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerin konuya daha hakim olması için Sıfır Atık birimi tarafından yürütülen “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” bilgi yarışmasının ilkokullar düzeyi tamamlandı.

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan ve Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık birimi tarafından yürütülen Okullar Sıfır Atık için yarışıyor Bilgi yarışmasının ilkokullar düzeyi tamamlandı.

Okullar arası sıfır atık yarışmasında Kızılcahamam'ın Sıfır Atık Pilot ilçesi olması nedeniyle bilinçlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerin konuya daha hakim olması için yapılan etkinlik düzenlendi. Etkinlikte ilkokulların 2.,3. ve 4. Sınıfları arasında bilgi yarışması düzenlenerek her okulun kendi içinden çıkardığı kazanan sınıflar okullar arasında yarışacak. Yarışmada “Sıfır Atık” konusunda en bilinçli okulların seçilmesi hedefleniyor.

İlkokullar arası yapılan yarışmaların tamamlanın ardından “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” yarışması ortaokul ve liseler arasında devam edecek. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ise öğrencilere hediye gönderdi. Acar ayrıca yarışmaların hepsine başarılar dileyip tebrik etti.