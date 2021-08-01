Başkent'te ormanlara bakım çalışması

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla Altındağ Belediyesi ormanlık alanlarda yoğun bakım çalışması gerçekleştirdi. 20 personelin görev yaptığı temizlik seferberliğinde 3 ton atık toplandı. Doğa konusunda herkesi bilinçli olmaya davet eden Başkan Asım Balcı, “Ülkemizi kavuran yangınlar içimizi de yakıyor. Hepimiz çok üzgünüz. Ormanlık alanlarımızın bu şekilde dikkatsiz ve hor kullanıldığını görmek gerçekten çok üzücü. Herkesin bilmesi gerekir ki, doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Bu bilinçle hareket edersek, hepimiz kazançlı çıkarız” ifadelerini kullandı.

“Cam şişeler ormanlar için büyük tehlike”

Ormanlık alanlarda titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Balcı, “20 personelimiz sabahtan akşama kadar durmaksızın çalıştı. Maalesef gördük ki en çok cam şişe toplandı. Cam şişeler ormanlar için büyük tehlike. Bunun yanında plastik atıklar da topladık. Bu durum gerçekten bizleri çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Ormanlar ve doğal ortamların daha da özenle korunacağını söyleyen Balcı şöyle devam etti:

“Orman yangınlarından etkilenen tüm bölgelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Günlerdir adeta içimiz yanıyor. Bu manzaraları görmemek için hepimiz çok daha dikkatli olmalı, doğa olmazsa bizlerin de var olamayacağı bilinciyle hareket etmeliyiz. Bundan böyle ormanlık alanlarımızdaki denetimlerimizi sıklaştırarak, bu alanları korumak konusunda çok daha özenli olacağız. Tüm vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olunmasını rica ediyorum.”