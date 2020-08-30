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Başkentte ormanlık alanda yangın

Ankara’da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ankara'da ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.


Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Belenören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ayrıca 112 ekipleri de olay yerinde hazır bulunuyor.


Aniden gerçekleşen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ise çalışmalar sürüyor

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