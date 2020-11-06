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Başkent'te oto aksesuar dükkanının çatısı yandı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde oto aksesuar dükkanının çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oto aksesuar dükkanının çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın, itfaiye erlerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü.


Olay, saat 22.30 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi 1366'ıncı Cadde üzerinde bulunan 3 katlı oto aksesuar dükkanında meydana geldi. Çatı katında ilk belirlemelere göre; elektrik tesisatından çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin pek çok yerinden görülen dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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