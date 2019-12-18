Başkent'te oto galeride tabela kurnazlığı

İçişleri Bakanlığının 2007 yılında yayınladığı genelgenin ardından yaşanan hukuki süreçleri kaybettiklerini ve kooperatif kurma kararı aldıklarını belirten MASFED ve BOD Başkanı Aydın Erkoç, daha sonra Ankara'nın markası haline gelen

OTOMOMİ'nin faaliyete geçtiğini söyledi. OTONOMİ ile birlikte kaldırımları işgal eden 13 bin aracın şehir merkezinden

uzaklaştırıldığını ifade eden Erkoç, yeniden şehir merkezinde farklı tabelalar ve meslek grupları halinde galericilik yapıldığını dile getirdi. Bu şekilde yaklaşık 80 galerinin açıldığını belirten Erkoç, göz yumulması halinde bu sayının artabileceğini söyledi. OTONOMİ'nin 3 bin kişinin geçimini sağladığı bir fabrika haline geldiğini belirten Erkoç, “Bizde maalesef bir kanun çıkıyor unutuluyor, yönetmelik çıkıyor unutuluyor. Böyle bir fabrikanın kapanması mı lazım, bunlar bizim milli servetimiz. Adaletli olunması gerek, bizlerin şehir merkezinin dışına gönderilmesi ile tekrar şehir içinde açılan galerilere göz yumulmamalı. Belediyenin zabıtası gitse, her şey açık ortada. Bu tür işletmelerin mühürlenmesi gerekir. Bir taraftan OTONOMİ'yi bizlere yaptırıp, diğer taraftan şehir içinde galericilere müsaade etmek, sektörümüzün içindeki arkadaşlarımızla bizi karşı karşıya getiriyor. Kanuna uyan ve yasaları, yönetmelikleri yerine getiren esnaf zor durumda bırakılıyor. Çağın gereklerine uyan bir şekilde planlama yaparak kurmuş olduğumuz bu modern tesise destek olunması gerekir. Bizlere destek olunacağı yerde köstek olunuyor” ifadelerini kullandı.

Yaşanan sorunla ilgili olarak İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanını bilgilendirdiklerini, Ticaret Bakanına da görüşme taleplerini ilettiklerini belirten Erkoç, 70 bin kişinin bu sektörden geçimini sağladığını, çalışan personelle birlikte bu sayının 400 bin kişiyi bulduğunu aktardı. Araç alacak vatandaşların internet siteleri ve oto pazarları yerine OTONOMİ'yi tercih etmeleri gerektiğini de belirten Erkoç, ikinci elde Ticaret Bakanlığının belirlediği esaslara göre garanti verildiğini söyledi. Erkoç, “Ticaret Bakanlığının öngördüğü şekilde 2-8 yaş araca 160 bin kilometreyi geçmemek şartıyla 3 ay 5 bin kilometre garanti veriyoruz. Vatandaş buraya geldiği zaman karşısında muhatap bulabiliyor, kurumsal bir yere geliyor. Oto pazarından ve internetten alınan araçta ise hiçbir muhatap yok. Hakem heyetimiz var, hangi meslektaşımız burada hata yaptı, savunmasını alıyoruz. Eğer üçüncü kez aynı hatayı yaptıysa tapulu yeri dahi bulunsa satma yetkimiz var bizim. Bu güne kadar OTONOMİ içerisinden kurallara uymadığı için 30'a yakın arkadaşımızı gönderdik. Burada insanlar gönül rahatlığı ile ticaretini yapabiliyor” dedi.

Noter, banka, tamirhane gibi hizmetlerin de aynı tesis içerisinde yer aldığını belirten Erkoç, 268 adet kameranın gece gündüz kayıtta bulunduğunu belirterek, tüm güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi. Erkoç, ayrıca giren çıkan her aracın plaka okuma sistemi ile belirlendiğini, çalıntı araç bulunması halinde ise emniyete bildirildiğini aktardı.