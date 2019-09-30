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Başkent'te otobüs yolcu dolu durağa girdi: 3 ölü

Ankara’da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi.

Ankara'da özel halk otobüsü yolcu dolu durağa girdi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesinde belirlenemeyen bir sebeple şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs yolcu dolu durağa girdi. Çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine geldi. Kazada ilk belirlemere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar da olduğu belirtildi.

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