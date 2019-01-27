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Başkent'te otomobil çaya uçtu

Başkent’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Hatip Çayı’na uçtu.

Başkent'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Hatip Çayı'na uçtu. Araçta mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiye erlerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 01.00 sıralarında Mamak ilçesi Tepecik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan E., yönetimindeki otomobil, Kayaş Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücü Metehan E., demir telleri yıkarak Hatip Çayı'na uçan otomobilin içinde mahsur kaldı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erleri, uzun uğraşlar sonucunda sürücüyü araçtan çıkardı. Yarı baygın olan sürücü, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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