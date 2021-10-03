İhlas Haber Ajansı

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Başkentte otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Ankara’da yoldaki mıcır sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Ankara'da yoldaki mıcır sebebiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araç içerisinde bulunan üç kişi yaralandı.


Kaza, Nallıhan ilçesi Bağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün yoldaki mıcır nedeniyle hakimiyetini kaybettiği 06 BED 55 plakalı araç şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada can kaybı meydana gelmezken, araçta bulunan 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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