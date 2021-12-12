Başkent'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, akşam saatlerinde Sincan Ayaş yolunda meydana geldi. M.I. yönetimindeki 06 HCM 26 plakalı otomobil, Ankara istikametinden Ayaş istikametine giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü M.I. ve yolcu E.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, M.I. ve E.K.'nin ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.