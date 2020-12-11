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Başkent'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Başkent’te bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Başkent'te bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Anadolu Bulvarı'nda şehir merkezi istikametinde meydana gelen kazada, Mert Samet Y.'nin kullandığı 06 GD 6900 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak Ersin K.'nın kullandığı 34 GM 6614 plakalı tıra arkadan çarptı. Adeta tırın arkasına saplanan araç, tır ile birlikte yaklaşık 100 metre sürüklendi. Şoför mahalline sıkışan sürücü Mert Samet Y. için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması yaptı. Uzun süren çalışmanın sonucunda yaralı sürücü kurtarıldı. Kazada yaralanan Mert Samet Y. ve tır sürücüsü Ersin K., olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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