Başkent'te otomobil yapımı süren yola uçtu: 1 yaralı

Başkent’te bir otomobilin yol yapım çalışması yapılan alana uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Başkent'te bir otomobilin yol yapım çalışması yapılan alana uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Sincan ilçesi Ankara-Ayaş yolu Başer Kavşağı'nda meydana geldi. Yalçın G. yönetimindeki 06BL 8744 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol yapım çalışmasının bulunduğu alana uçtu. Kazada yaralanan sürücü Yalçın G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.