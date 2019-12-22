Ba?kent'te otomobilin ?arpt??? ?ocuk hayat?n? kaybetti

Ankara'da Mevlana Bulvar?'nda kar??dan kar??ya ge?meye ?al???rken otomobilin ?arpt??? ?ocuk, hayat?n? kaybetti.

Kaza, Ankara'n?n ?ankaya il?esi Balgat Mahallesinde bulunan Mevlana Bulvar? ?zerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere g?re, 9. s?n?f ??rencisi F.?.K. ve arkada?? Y.K., saat 21.30 s?ralar?nda, Mevlana Bulvar?'nda kar??dan kar??ya ge?meye ?al??t?. ?ki arkada? bir s?re orta ref?jde bekledi. Bu s?rada Mevlana Bulvar? ?zerinde merkezden G?lba?? istikametine seyir halinde olan ve s?r?c?s?n?n ismi ??renilemeyen 06 ZUZ 06 plakal? otomobil, yola ??kan F.?.K.'ye ?arpt?. ?arpman?n etkisiyle savrulan ?ocuk, yol ortas?nda hareketsiz kald?.

?hbar ?zerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sa?l?k ekipleri yol ortas?nda hareketsiz yatan F.?.K.'nin hayat?n? kaybetti?ini belirledi. Kazaya kar??an arac?n s?r?c?s? ise ifadesi al?nmak ?zere emniyete g?t?rd?. B?lgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri de kazan?n meydana geldi?i yerde incelemelerde bulundu.

?te yandan, kaza nedeniyle polis ekipleri yolun d?rt ?eridini trafi?e kapatarak kontroll? ge?i? sa?lad?.