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Başkent'te otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.


Kaza, saat 19.35 sularında Sincan ilçesi Ayaş Caddesi ile Erden Sokak kesişiminde meydana geldi. Nevzat A. yönetimindeki 06 ZZB 98 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan Mevlude D.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan yaralı kadını olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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