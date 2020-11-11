Başkent'te özel toplu taşıma araçlarında Ankarakart dönemi başladı

Ankara'da Çubuk ve Akyurt ilçelerinde hizmet veren özel halk otobüslerinden sonra iki ilçede daha 11 Kasım'dan itibaren özel toplu taşıma araçlarında (ÖTA) Ankarakart kullanımı başladı.

Başkent'te EGO'ya ait toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart uygulaması kent genelinde giderek yaygınlaşıyor. Özel halk otobüslerinin (ÖHO) Eylül 2019 tarihinden itibaren validatör sistemine dahil edilerek Ankarakart kullanımına geçmesinin ardından çevre ilçelere taşıma hizmeti veren özel toplu taşıma araçları (ÖTA) da elektronik ücret toplama sistemine dahil edilmeye başlandı. Bu kapsamda ilk olarak Çubuk ve Akyurt ilçelerinde hizmet veren ÖTA'larda 11 Kasım'dan itibaren Ankarakart dönemi başladı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun 9 Eylül tarihli toplantısında, 487-3 Çubuk-Ankara ve 488-3 Akyurt-Ankara ÖTA'larında Ankarakart uygulamasına geçilmesi kararlaştırıldıktan sonra yapılan hazırlıkların ardından validatör sistemine dahil edilen Çubuk'ta 59, Akyurt'ta ise 37 ÖTA olmak üzere toplam 96 ÖTA elektronik ücret toplama sistemine dahil edilmiş oldu. Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte uzak ilçelerde yaşayan vatandaşlar da tek kart ile EGO Genel Müdürlüğü denetimindeki özel toplu taşıma araçlarında seyahat etme imkanına kavuştu. UKOME tarafından ayrıca 487-3 Çubuk-Ankara ve 488-3 Akyurt-Ankara otobüslerinin güzergahları da 487 Çubuk-Ulus-Sıhhiye ve 488 Akyurt-Ulus-Sıhhiye EGO otobüs güzergahlarıyla birleştirilerek, birebir aynı hale getirildi.