Başkentte palet üretilen iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Sincan ilçesindeki palet üretilen bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın Ankara'nın Sincan ilçesi, Sincan Organize Sanayii Bölgesinde bulunan palet üreten bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alev alan paletlere müdahale etti. Alevlerin büyümesi sonucu bölgeye çok sayıda su tankeri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, Sincan Belediyesine bağlı tanker ve kepçelerin de yardımı ile alevler söndürüldü. Olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını takip eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili en büyük tesellinin can kaybının olmaması bilgisini veren Ercan, "İlk tahminlere göre yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşünülüyor. Çalışanlar 18.00'de iş yerini terk ettikten 3 ila 4 saat sonra yangın çıkıyor. Komşu esnaflar yangını fark ederek itfaiye ve iş yeri sahiplerine bildiriyor. İtfaiyemiz ile birlikte belediyemizin diğer birimlerinden tanker ve kepçeler ile yangına müdahale ettik. Yangının söndürülmesi işlemi tamamlandı çok şükür. Yangın tamamen söndürüldü ama soğutma çalışmaları devam ediyor. İşletme sahiplerimiz ile de görüştüm onlar da üzgün olmakla birlikte, can kaybı olmamasından memnun” ifadelerini kullandı.

Yangında zarar gören iş yeri sahibi Bilal Sarışenoğlu ise, yangından komşularının bildirmesi ile haberdar olduklarını belirterek, "Elektrik yüzünden çıktığını tahmin ediyoruz. Talihsiz bir durum, tahmini 1 milyon lira civarında bir zararımız olduğunu sanıyorum" dedi.