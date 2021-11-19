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Başkent'te patlamanın yaşandığı binanın yıkımına başlandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen tüp patlamasının ardından arka kısmında göçük oluşan apartmanın yıkımına başlandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen tüp patlamasının ardından arka kısmında göçük oluşan apartmanın yıkımına başlandı.


Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan Onbirler Apartmanı'nda meydana gelen tüp patlaması sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi ağır yaralanmıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, patlama sonrası arka kısmında göçüğün yaşandığı apartmanda yıkım işlemlerine başlandı. Çevre güvenliğinin sağlandığı ve tahliye işlemlerinin tamamladığı apartmanda ekipler kontrollü yıkım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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