Başkentte pedallar Avrupa Hareketlilik Haftası için çevrildi

Yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak için her yıl 16-22 Eylül'de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki sloganı “Şehrini Kucakla” oldu. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun desteği ile düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 18 Eylül'de “Otomobilsiz Pazar Günü” etkinliği ile devam etti. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelen ve aralarında Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt'un bulunduğu çok sayıda bisiklet sever, Bahçelievler Aşkabat Caddesi'ne kadar pedal çevirdi. Sıfır karbon, temiz, çevreci ve daha uygun maliyetli alternatif ulaşıma dikkat çekilen etkinlikte katılımcılar yaklaşık 4 kilometre boyunca bisikletli ulaşımın keyfini sürdü.

"Burada temel amaç bisikletin ve bisikletlinin trafiğin bir parçası olduğunu vurgulamak"

Türkiye'nin Avrupa'da en fazla etkinlik düzenleyen ve en hareketli ülke ve yerel yönetimlerde en hareketli yönetimler olduğunu aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı, Avrupa Birliği'nin uzun bir süredir Avrupa Hareketlilik Haftası bağlamında hem “Otomobilsiz Pazar Günü” etkinliği düzenlediğini hem de bisikleti ve yürümeyi teşvik ettiğini söyledi.

Türkiye'nin hem Avrupa ülkesi olarak hem de Avrupa Birliği'ne aday bir ülke olarak her yıl etkinliklere katıldığını belirten Kaymakçı, “Yerel yönetimlerin bu etkinliklere her yıl katılmasını sağlıyoruz. Burada temel amaç bisikletin ve bisikletlinin trafiğin bir parçası olduğunu ve trafikte diğer araçlar gibi saygı görmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bir diğer amaç ise 'İklim değişikliği' konusu. Artık emisyon azaltılması şart ve özellikle ulaştırmada emisyon azaltılması çok önemli. Dünyada veya Avrupa'da ortalama emisyonların yüzde 20 ile 25'i kentsel ulaşımdan kaynaklanıyor. Dolayısıyla kentsel ulaşımda bisiklet ve yürüyüş çok önemli. Biz de Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Birliği Temsilciliği ve yerel yönetimler ile her yıl bu etkinlikleri kutluyoruz” ifadelerini kullandı.