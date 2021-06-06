Başkentte pedallar doğa ve çevre için çevrildi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve doğa tutkunları ile birlikte 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne yönelik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik aktiviteler gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Başkan Köse ve doğa tutkunları Mamak'ta bulunan Kıbrıs Kanyonu'na kadar yaklaşık 3 kilometrelik mesafede pedal çevirdi. Kıbrıs Kanyonu'na gelindiğinde Başkan Köse ve doğa tutkunları, eşsiz rengi, çevresindeki bitki örtüsü ve metrelerce uzunluğundaki dik kayalarla doğa tutkunları tarafından keşfedilmesi beklenen ve “Saklı Cennet” olarak da adlandırılan Kıbrıs Kanyonu'nu köşe bucak temizledi.

Doğa tutkunları, gönüllüler, sporcular ve belediye ekiplerinden oluşan 500'ü aşkın kişi, uzunluğu yaklaşık 7 kilometre olan kanyonun 3, 5 kilometrelik kısmını temizledi. Ekipler, plastik su şişelerinden cam şişelere, piknik malzemeleri ve poşetlerden tek kullanımlık plastik atıklara kadar doğada yeri olmayan çöp ve atıkları alandan temizledi. Başkan Köse de eldivenlerini giydi, eline çöp poşeti alarak çöpleri tek tek topladı.

Dünya Çevre Gününde önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Başkan Köse, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Kıbrıs kanyonu gibi yükselen bir değeri de çöplerden arındırdıklarını kaydederek, vatandaşların doğaya karşı daha fazla hassasiyet göstermelerini istedi. Başkan Köse, insanları bilinçlendirmek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Bu organizasyon çerçevesinde burada bulunan atıkları topladık. Mamak bizim evimiz. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak, yaşadığımız memleketi de temiz tutmak mecburiyetindeyiz. Biz yerel yönetimler olarak çevre ile ilgili pek çok çalışmalara imza atıyoruz ve çevremizin sağlıklı olması, temiz olmasıyla ilgili pek çok çalışmalar yapıyoruz ama vatandaşlarımızdan da bu konuda çok büyük hassasiyet bekliyoruz. Çevre temizliğinin birinci kuralı kirletmemektir. Bu nedenle hiçbir şekilde kimsenin doğal çevreye bir atığı bırakmaması gerekiyor. Çevremizi ne kadar korursak aslında o kadar temiz bir çevreye sahip oluruz. Bu anlamda ben bütün hemşehrilerimizden hassasiyet bekliyorum” açıklamalarında bulundu.