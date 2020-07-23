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Başkent'te polis aracı kaza yaptı: 1 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde polis aracıyla otomobil çarpıştı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde polis aracıyla otomobil çarpıştı. Kaza da 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.


Kaza Ankara'nın Etimesgut ilçesi Devrimler Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Devrimler Caddesi üzerinde sürücü Zafer G.'nin kullandığı 06 BBM 368 plakalı otomobille bir polis aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle polis aracı refüje çıkarken, kimliği öğrenilemeyen bir polis hafif memuru şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Polis, Sağlık ve İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı polis memurunu hastane sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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