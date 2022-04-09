İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkentte “Polis Haftası” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor

Kuruluşunun 177.

yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Türk Polis Teşkilatı, Başkentte'ki bir AVM'de gerçekleştirilen organizasyonda çeşitli birimlerdeki personellerini vatandaşlarla buluşturdu.


Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü Başkentte gerçekleştirilen etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler dahilinde Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden bu yana giydiği kıyafetler bir AVM'de tanıtılırken, çeşitli birimlerden bir araya gelen polis personelleri de görev alanlarıyla ilgili bilgileri vatandaşlara aktardı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ile Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Ali Özuğur'un da ziyarette bulunduğu etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.