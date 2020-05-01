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Başkent'te polis sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıstlaması, gece yarısı itibarıyla başladı. Sabahın ilk saatlerinde polis ekipleri, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda denetim yaptı. Polis ekipleri, denetimde vatandaşları ve araçları durdurarak, evraklarının bulunup bulunmadığını kontrol etti. Başkent'te genel olarak vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda uyduğu, görevleri nedeniyle dışarı çıkanların da maske ve eldiven taktığı, sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.

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