Başkent'te pompalı tüfekli ve silahlı soygun kamerada

Başkent'te pompalı tüfekli ve silahlı market soygunu güvenlik kameralarına yansıdı. Soygunu gerçekleştiren 1'i çocuk 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi markete gelen E.K. ile 14 yaşındaki G.Ö., kasaya yaklaştıkları sırada E.K. belindeki tabancayı, G.Ö. ise montunun altına sakladığı pompalı tüfeği çıkartarak kasiyer F.Ö.'ye doğrulttu. Bir an şok geçiren kasiyer ne yapacağını şaşırırken, soyguncular kasadaki paraları istedi. Korku dolu anlar yaşayan kasiyer, kasadan aldığı bin 300 lirayı soygunculara verdi. E.K. ile G.Ö. hızla olay yerinden kaçarken, kasiyer durumu ilgili yerlere bildirdi. O anlar ise anbean market içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Silahlı soygunculardan biri çocuk çıktı

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. Dosyayı devralan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri kameralar neticesinde soyguncuların kimliklerini tespit etti. Ekipler derinleştirdikleri çalışmalar neticesinde, şahısların kaldığı yeri belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda silahlı 2 soyguncu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 14 yaşındaki G.Ö., ekipler tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen soyguncular tutuklanarak cezaevine gönderildi.