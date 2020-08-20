Başkent'te psikolojik sorunları olan şahıs kendini kesti

Ankara'da annesi ile kavga ettikten sonra kendini kesici aletle yaralayan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Taşdelen Caddesi'nde gerçekleşen olayda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki O.K. annesi ile kavga etti. Daha önce de yaşadığı psikolojik sıkıntılar yüzünden birçok kez kendine zarar verdiği öğrenilen şahıs, evin balkonuna çıkarak kendini jiletle kesti. Şahsın kendini balkondan aşağı atacağını söylemesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelerek balkonun altına branda gerdi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, şahsın balkondan atlamasına ikna yöntemi ile engel oldu. Kendini göğüs ve kol bölgesinden jilet ile keserek yaralayan şahıs bir süre sonra evin salonunda bayıldı. İlk müdahalesi 112 ekiplerince olay yerinde yapılan O.K. hastaneye kaldırıldı.

Şahsın psikolojik sorunları olduğu ve annesi ile para yüzünden kavga ettiği öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.